El alcalde Ricardo Quiñonez se pronunció ante el fuerte accidente de Ruta al Atlántico

El alcalde Ricardo Quiñonez, se pronunció tras el fuerte accidente de tránsito que involucró a varios vehículos en el km. 10.5, Ruta El Atlántico de la zona 18.

El incidente de tránsito tuvo como saldo varias personas gravemente heridas, además de haber afectado considerablemente el tráfico en el sector.

Por lo que, el jefe edil hizo énfasis en que, “hace unos meses, algunos aplaudían las reformas a la Ley de Tránsito que limitaron a las municipalidades para actuar en las Rutas Nacionales y Centroamericanas del país”.

Ante ello, los recientes accidentes de tránsito han sido consecuencias de estos cambios que no han tenido control y supervisión.

“Hoy, las consecuencias están a la vista: vehículos viejos, sin supervisión circulando sin control, provocando accidentes y caos. Cuando se eliminan los controles, se multiplican los riesgos. Menos controles significan más accidentes”, resaltó.