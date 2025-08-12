Noticias

Carro volcado en viaducto Linda Vista en Villa Nueva

Por el accidente solamente se reportan daños materiales.

.
Carro volcado. El hecho complicó la movilidad en ese sector. (Foto: PMT Villa Nueva)
Por Gustavo E. Méndez

Un vehículo volcó la madrugada de este lunes en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, específicamente en el paso a desnivel de Linda Vista, Villa Nueva.

De acuerdo con testigos, el automotor perdió el control y terminó volcado sobre la vía, lo que generó complicaciones en el tránsito vehicular en dirección sur.

Cuerpos de socorro acudieron al lugar para atender la emergencia y verificar el estado del conductor, que se encontraba con crisis nerviosa.

Sin embargo, el percance provocó una fuerte carga vehicular en la zona.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución y moderar la velocidad para prevenir accidentes en este tramo.

