Canciller dice que más guatemaltecos serán enviados a la cárcel Alligator Alcatraz

Carlos Martínez, explica la atención a los guatemaltecos en la prisión Alligator Alcatraz.

Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores, informó que más guatemaltecos serían enviados al centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz ubicado en una zona remota de Florida, Estados Unidos, que en la actualidad tiene a 249 connacionales.

PUBLICIDAD

Alligator Alcatraz La prisión está ubicada en Florida, Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

“Lo que corresponde es una reacción, una reacción inmediata, que es lo que hemos tenido”, se refirió el canciller en el Palacio Nacional de la Cultura. “En algunos casos, incluso asesoría psicológica, dependiendo el tema que sea, la persona que es detenida, sus nexos, si está él solo, si está con su familia”, añadió.

La semana pasada una delegación guatemalteca visitó la prisión que inauguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinada a indocumentados, principalmente los que tienen alguna condena.

Cárcel. Alligator Alcatraz, en Florida.

Alligator Alcatraz (IA)

Más visitas

Martínez enfatizó en que la cantidad de guatemaltecos detenidos en esa prisión aumentará según las redadas y operativos sorpresivos que realicen las autoridades estadounidenses.

“Tendremos visitas semanales y la idea es ir captando la totalidad de guatemaltecos que están detenidos para apoyarlos en los procesos que seguramente van a concluir en deportaciones. Pero el tema de fondo es el contacto directo, permanente. Ese número de 249 seguramente va a crecer”, dijo Martínez.

Personal del Consulado General de Guatemala en la ciudad de Miami visitará el penal cada semana para entrevistar hasta 30 guatemaltecos, que fue el límite permitido, en relación al apoyo a los guatemaltecos detenidos.

La cárcel fue inaugurada en julio y tiene capacidad para 5 mil detenidos. Se encuentra a unos 60 kilómetros al oeste de Miami, en una zona de humedales, rodeado de caimanes (de ahí el nombre de Alligator) y otras especies salvajes.

Alligator Alcatraz