Ataque armado en zona 10 deja un muerto este lunes

Un ataque armado registrado este lunes en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10, dejó como saldo un pasajero fallecido y otro herido.

Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por la Carretera a Muxbal, ya que la presencia de unidades de socorro y de la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene la circulación afectada mientras se realizan las diligencias correspondientes.

De momento no se han dado detalles sobre el móvil del ataque ni la identidad de las víctimas. El herido fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones en el lugar.

El ataque se registra casi a un mes de una balacera similar contra un bus en el bulevar Los Próceres, en donde murió el piloto de la unidad identificado como Lisandro Sayes de 38 años.