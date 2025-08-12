Ataque armado en Ecuador deja varias víctimas mortales

Una violenta madrugada en el cantón de Santa Lucía, provincia de Guayas, terminó en tragedia este domingo con al menos ocho personas asesinadas y tres heridas, en un nuevo episodio de violencia que golpea a Ecuador.

Según informes preliminares, sujetos armados llegaron en dos vehículos y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba bebiendo afuera de una discoteca. Entre las víctimas se encuentra el hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo Mora, según confirmaron medios locales.

Las autoridades reportaron que siete de los fallecidos fueron hallados en el lugar, mientras que la octava víctima murió tras ser trasladada a un hospital. La Policía maneja varias líneas de investigación, pero no descarta que el crimen esté vinculado a una disputa entre bandas delictivas, en medio de la creciente ola de violencia que afecta al país.

Ecuador enfrenta un alarmante incremento de masacres y ataques armados, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Este nuevo hecho reaviva las preocupaciones sobre la seguridad en zonas como Guayas, una de las más afectadas por la violencia.