¿Asistirás a la Feria de Jocotenango y procesión La Asunción? Estos son los parqueos disponibles

¡Llegó la Feria de Jocotenango! Con ello, la conmemoración y práctica religiosa para celebrar a la patrona Virgen de la Asunción. Cada 15 de agosto, su consagrada imagen sale en procesión y se celebra la tradicional feria, que este año inició el 9 de agosto, en horario 10:00 a 22:00 horas.

Feria. La Feria de Jocotenango, se celebra en honor a la consagrada imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala. Foto: Archivo.

Estos son los parqueos disponibles

Amilcar Montejo señala a Publinews los sitios que se encontrarán disponibles para parquear:

Del 9 al 17 de agosto, visitantes podrán parquear en el Hipódromo del Norte del 10:00 a 22:00 horas.

Tránsito por Feria de Jocotenango 2025. Foto: Cortesía

De 10:00 a 20:00 horas, en Parqueo en Universidad Mariano Gálvez, estará habilitado el domingos 10 y 17, viernes 15.

Parqueo Universidad Mariano Gálvez. Foto: Municipalidad de Guatemala

De 10:00 a 20:00 horas, en Parqueo Municipalidad de Guatemala, estará habilitado el 15, 19, 16 y domingo 10 y 17 de agosto.

Parqueo Municipalidad de Guatemala. Foto: Muni de Guatemala

De 10:00 a 20:00 horas, Parqueo IGSS, estará habilitado de 9 y 16, y domingos 10 y 17 de agosto.