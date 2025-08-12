¿Asistirás a la Feria de Jocotenango y procesión La Asunción? Estos son los parqueos disponibles

¡Llegó la Feria de Jocotenango! Con ello, la conmemoración y práctica religiosa para celebrar a la patrona Virgen de la Asunción. Cada 15 de agosto, su consagrada imagen sale en procesión y se celebra la tradicional feria, que este año inició el 9 de agosto, en horario 10:00 a 22:00 horas.
PUBLICIDAD
Lee: La tradicional Feria de Jocotenango se celebrará del 9 al 17 de agosto
Estos son los parqueos disponibles
Amilcar Montejo señala a Publinews los sitios que se encontrarán disponibles para parquear:
- Del 9 al 17 de agosto, visitantes podrán parquear en el Hipódromo del Norte del 10:00 a 22:00 horas.
- De 10:00 a 20:00 horas, en Parqueo en Universidad Mariano Gálvez, estará habilitado el domingos 10 y 17, viernes 15.
- De 10:00 a 20:00 horas, en Parqueo Municipalidad de Guatemala, estará habilitado el 15, 19, 16 y domingo 10 y 17 de agosto.
- De 10:00 a 20:00 horas, Parqueo IGSS, estará habilitado de 9 y 16, y domingos 10 y 17 de agosto.