Accidente de carro deja un niño fallecido y dos adultos heridos en la ruta al Atlántico

Un accidente de tránsito en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico dejó a un niño de aproximadamente 10 años fallecido y dos adultos heridos.
Según detallaron los Bomberos Voluntarios, el accidente de carro ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada de este lunes 11 de agosto.
Los heridos fueron identificados como:
- Óscar Vinicio Velásquez, de 33 años.
- Evelin Nataly Matute, 36 años.
El menor no ha sido identificado. No se han revelado detalles de cómo ocurrió el percance vial.