Accidente de carro deja un niño fallecido y dos adultos heridos en la ruta al Atlántico

Un accidente de tránsito dejó una niño fallecido en la ruta al Atlántico este lunes 11 de agosto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un accidente de tránsito en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico dejó a un niño de aproximadamente 10 años fallecido y dos adultos heridos.

Según detallaron los Bomberos Voluntarios, el accidente de carro ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada de este lunes 11 de agosto.

Los heridos fueron identificados como:

Óscar Vinicio Velásquez, de 33 años.

Evelin Nataly Matute, 36 años.

El menor no ha sido identificado. No se han revelado detalles de cómo ocurrió el percance vial.