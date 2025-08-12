Accidente de camión y moto deja un fallecido en la Aguilar Batres

Los Bomberos Municipales informaron sobre el accidente esta mañana de lunes. (Foto: CBM)

Un accidente de tránsito ocurrido en la Calzada Aguilar Batres y 35 calle, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, dejó como saldo un motorista fallecido.

Según información preliminar de Bomberos Municipales, en el hecho estuvo involucrado un camión de transporte pesado. Paramédicos de esa institución acudieron al lugar, pero ya no pudieron salvarle.

Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentran en el área resguardando la escena mientras acuden fiscales del Ministerio Público.

Este hecho mantiene afectada la circulación en el sector.