VIDEO. Automóvil que se dirigía a Petén queda atrapado en un socavón de gran dimensión

Un gran socavón apareció en horas de la madrugada en el km 281 de la CA-13, ruta hacia Petén, específicamente en San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal, provocando la interrupción del tránsito en esta importante vía.

Según reportes de vecinos y conductores, el hundimiento obligó a detener el paso vehicular, afectando especialmente al transporte pesado que utiliza esta conexión entre la Franja Transversal del Norte, Petén y Belice.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que el socavón se originó por el colapso de una tubería aledaña a la carretera. Equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar evaluando los daños y trabajando en las labores de reparación.