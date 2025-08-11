Universitarios hacen explotar a un gato con pirotecnia

Piden justicia por el gatito que murió a manos de los estudiantes. Foto: Pexels.

La Fiscalía General del Estado (FGE) integró una carpeta de investigación para identificar a los responsables de torturar a un gato con pirotecnia en el municipio de Pénjamo en Guanajuato México.

Los presuntos responsables son estudiantes de Criminología de la Universidad EDUCEM, difundió la Asociación Gaticos AC de León. “Cometieron un acto atroz: amarraron pirotecnia al cuerpo de un gatito y lo hicieron explotar, provocándole un sufrimiento inimaginable”, denunció.

A través de redes sociales, la agrupación resaltó que lo que hicieron los estudiantes de Criminología no es un “juego” ni una “broma”, es crueldad animal. En el estado de Guanajuato el maltrato animal es un delito y como estudiantes de criminología deberían de saberlo, recriminó la organización.

“Si alguien tiene nombres, fotos o datos de los responsables del delito de maltrato animal cometido por estudiantes de EDUCEM Pénjamo, favor de enviarlos por mensaje privado”, solicitaron. Advirtieron que la tortura del gato no quedará impune y recordaron que hace unos meses fue documentado que en Xichú maltrataron a felinos en una fiesta patronal y por este caso hay un proceso penal.

“Exigimos a las autoridades municipales y estatales que identifiquen a los responsables. Inicien proceso penal inmediato. Garanticen que estos actos no queden impunes”, exhortaron.

La Fiscalía ya inició la investigación correspondiente, informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona. “Condenamos enérgicamente cualquier acto de crueldad animal”, difundió.

El funcionario pidió a la población no tolerar ni reproducir la violencia contra los seres sintientes y a denunciar estos actos. “Desde el Gobierno de la Gente, estamos haciendo lo propio. En Guanajuato trabajamos para promover una cultura de paz, respeto y cuidado hacia todos los seres vivos”, concluyó.