Terremoto de 6.1 grados azota Turquía

Un fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacudió este domingo la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, según informó el Departamento de Emergencias del país. El sismo, cuyo epicentro se ubicó a 11 km de profundidad cerca del distrito de Sindirgi, provocó el derrumbamiento de al menos diez edificios y dejó víctimas, aunque aún no se ha confirmado el número exacto.

El alcalde local reportó que varias personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros, mientras que equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en medio de réplicas secundarias. Las sacudidas, que duraron entre 20 y 30 segundos, se sintieron en al menos 10 regiones, incluyendo Estambul, a cientos de kilómetros de distancia.

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un mensaje urgente expresando sus condolencias a los afectados y asegurando la movilización de todos los recursos necesarios. Este terremoto revive el trauma del devastador sismo de febrero de 2023, que dejó más de 50,000 muertos en el sureste del país, y pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad sísmica de Turquía.