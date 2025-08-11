Se produce otro tiroteo masivo en Estados Unidos

Un tiroteo masivo ocurrido este sábado por la noche en un vecindario de Baltimore, Maryland, dejó al menos seis personas heridas, entre ellas una niña de 5 años.

La menor sufrió una herida leve en la mano y se reporta fuera de peligro. Las otras víctimas incluyen a una mujer y tres hombres, uno de los cuales se encuentra en estado crítico.

Las autoridades aún no han identificado al atacante o atacantes, y se desconoce el motivo del tiroteo. La policía local sigue investigando el caso y ha pedido a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.