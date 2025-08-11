PMT de Antigua Guatemala denuncia el retiro ilegal de un cepo

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala reportó un inusual intento de robo de un cepo inmovilizador durante la madrugada del domingo 10 de agosto, en la 3a calle y 6a avenida de la ciudad colonial.

Según el reporte, un conductor que había sido multado por estacionarse en zona prohibida decidió retirar por su cuenta la llanta de su vehículo para liberar el dispositivo. Sin embargo, al intentar llevarse el cepo, fue sorprendido por agentes de la PMT y la Policía Municipal, quienes encontraron el inmovilizador escondido en el baúl del automóvil.

La PMT advirtió que este acto podría constituir intento de hurto o robo, ya que los cepos son propiedad municipal y forman parte de un proceso legal. Además, recordó que dañar o sustraer estos dispositivos puede acarrear multas de hasta Q5,000, según lo establecido en la Ley de Tránsito.