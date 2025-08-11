Detalles de los dos sismos registrados esta noche de domingo

Las autoridades hacen un llamado para tomar las precauciones correspondientes. Foto: Pexels.

Este domingo 10 de agosto a las 20:21 horas se registró un sismo de magnitud 5.9 con región epicentral en el océano Pacífico.

PUBLICIDAD

Según el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) se registró un segundo sismo a las 20: 29 horas de magnitud 3.0 con región epicentral en el departamento de Sacatepéquez.

Hasta el momento, las autoridades hacen un llamado para que las personas tomen sus precauciones y preparen la mochila de las 72 horas ante cualquier eventualidad.