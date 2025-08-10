¡Volvió a la vida! Mujer despierta del coma justo cuando iban a donar sus órganos

Una historia impactante ha conmovido a miles en Estados Unidos. Danella Gallegos, una mujer de 38 años, despertó de un coma de cuatro años justo antes de que le extrajeran los órganos para su donación. El hecho ocurrió en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, en Nuevo México.

¿Qué pasó?

Danella ingresó al hospital en 2022 tras sufrir una grave emergencia médica. Desde entonces, permanecía en estado vegetativo, sin avances clínicos significativos a pesar de múltiples tratamientos y evaluaciones.

En 2025, y tras agotar las opciones terapéuticas, los médicos comunicaron a la familia que la recuperación era prácticamente imposible. Ante esa situación, sus allegados autorizaron la desconexión y la donación de órganos.

Señales llenas de esperanza

Días antes del procedimiento, los familiares notaron que Danella derramaba lágrimas, aunque los médicos lo atribuyeron a reflejos involuntarios comunes en pacientes en coma.

Sin embargo, el giro inesperado ocurrió en plena sala quirúrgica, cuando algunos movimientos sutiles del cuerpo llamaron la atención del equipo médico. Ante esto, uno de los presentes le pidió a Danella que parpadeara… y ella lo hizo.

La cirugía fue interrumpida de inmediato y Danella fue trasladada a una habitación para observación. Más tarde, fue confirmada su recuperación de la consciencia.

¿Cómo está ahora?

Danella se encuentra estable y en proceso de rehabilitación, con seguimiento médico y apoyo psicológico. En declaraciones a medios locales, expresó su gratitud y compartió algunas emociones vividas durante ese período.

“Me siento muy afortunada”, declaró. “Recuerdo sentir miedo mientras estaba en coma, pero lo que más me asusta ahora es pensar cuán cerca estuve de no despertar jamás”.