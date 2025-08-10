VIDEO. Ataque armado en Times Square deja personas heridas

Es una intersección de avenidas en Manhattan, está situada en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida. (Foto: Redes sociales)

Un violento tiroteo sacudió la madrugada de este sábado uno de los lugares más icónicos de Nueva York, la concurrida Times Square, dejando tres personas heridas, según confirmaron autoridades locales a medios como The New York Times.

PUBLICIDAD

Entre las víctimas se encuentran:

Un turista de 65 años con impactos de bala en las piernas

Una joven de 18 con una herida superficial en el cuello

Un adolescente de 19 años

Todos los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos y, según reportes médicos, se recuperarán satisfactoriamente.

La policía neoyorquina informó que tiene un sospechoso bajo custodia, aunque aún no se han presentado cargos formales.