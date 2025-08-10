VIDEO. Ataque armado en Times Square deja personas heridas

Un violento tiroteo sacudió la madrugada de este sábado uno de los lugares más icónicos de Nueva York, la concurrida Times Square, dejando tres personas heridas, según confirmaron autoridades locales a medios como The New York Times.
Entre las víctimas se encuentran:
- Un turista de 65 años con impactos de bala en las piernas
- Una joven de 18 con una herida superficial en el cuello
- Un adolescente de 19 años
Todos los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos y, según reportes médicos, se recuperarán satisfactoriamente.
La policía neoyorquina informó que tiene un sospechoso bajo custodia, aunque aún no se han presentado cargos formales.