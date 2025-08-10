Suspenden el transporte colectivo en San Pedro Ayampuc tras ataque armado

Un violento ataque armado contra una unidad de transporte público de la ruta San Pedro Ayampuc obligó a la suspensión temporal del servicio este sábado, dejando a cientos de usuarios varados y en alerta por posibles nuevos incidentes.
Según informes preliminares, desconocidos dispararon contra el vehículo de transporte colectivo, aunque aún se desconoce si el ataque estuvo relacionado con extorsiones a transportistas o fue un ataque dirigido contra el piloto. Las autoridades investigan el caso para determinar los motivos y responsables.