Suspenden el transporte colectivo en San Pedro Ayampuc tras ataque armado

Usuarios reportaron la falta de transporte público hacia la capital, lo que ha afectado a varias personas.

Ataque armado contra bus colectivo. El incidente ocurrió a un costado del residencial Fuentes del Valle en la zona 18. (Foto: Captura de pantalla)
Por Publinews

Un violento ataque armado contra una unidad de transporte público de la ruta San Pedro Ayampuc obligó a la suspensión temporal del servicio este sábado, dejando a cientos de usuarios varados y en alerta por posibles nuevos incidentes.

Según informes preliminares, desconocidos dispararon contra el vehículo de transporte colectivo, aunque aún se desconoce si el ataque estuvo relacionado con extorsiones a transportistas o fue un ataque dirigido contra el piloto. Las autoridades investigan el caso para determinar los motivos y responsables.

