Proyecto de Perú fue el ganador del reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto fue premiado el proyecto “Atiptalla” de Perú el cual fue presentado virtualmente en una ceremonia en el sitio arqueológico Iximche en Tecpan, Chimaltenango.

Es importante resaltar que “Atiptalla”, es un proyecto liderado por 28 familias de la misma cultura que promueve el turismo rural comunitario para empoderar a las comunidades vulnerables y alimentar a la conservación de la cultura de Ocongate, en Cusco, Perú.

En tanto, el presidente Bernardo Arévalo y el D. Harris Whitbeck, director General del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y autoridades de ONU Turismo llevaron a cabo la entrega del premio.

El reto estaba financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Cribe (CAF), y contó con un presupuesto de 40 mil dólares para la ejecución de la propuesta y de los cuales se otorgan 10 al ganador.

El reto no solo obtuvo un incentivo económico y reconocimiento, sino también se integra a la red de ONU Turismo, que también lidera este proyecto para brindar acompañamiento en la ejecución y el acceso a una red global de inversores.

Cabe mencionar que la iniciativa convocó a comunidades indígenas de toda la región para presentar propuestas de turismo que exploten sus saberes ancestrales, para promover la conservación de la riqueza cultural de América Latina y el Caribe.

En tanto, Bernardo Arévalo en su intervención afirmó que “Los pueblos indígenas son decisivos en el desarrallo”.

Arévalo, también destacó que los pueblos indígenas son importantes para el país y son aliados importantes en su gobierno, por lo que en todo momento ha sostenido con sus integrantes una relación basada en el respeto mutuo.

Por su parte, el director Harris Whitbeck, expresó al final del evento, sentirse orgulloso de que la importante premiación se haya llevado a cabo en Guatemala.

Además, indicó que están planificando para seguir trabajando en el Turismo Indígena en Guatemala.Aunque no salió ganador la propuesta de Guatemala, fue también reconocido por haber estado entre los 5 mejores.