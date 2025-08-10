Presidente de Colombia advierte sobre la nueva orden secreta firmada por Donald Trump

Un informe de The New York Times reveló que el presidente de EE.UU., Donald Trump, habría firmado una orden secreta que autoriza al Pentágono a realizar operaciones militares directas contra carteles de droga y grupos armados en América Latina, incluyendo Colombia. La medida, considerada la más agresiva en décadas, permitiría ataques sin aprobación del Congreso estadounidense, generando preocupación en la región.

El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza, advirtiendo sobre el riesgo de una violación a la soberanía nacional. “Trump dice que mandará aviones a bombardear. ¿Vendrá a bombardear Colombia?”, cuestionó durante un acto en Córdoba. El mandatario recordó los fracasos de la guerra antidrogas: “50 años de asesinados en América Latina. Toda una guerra que no puede ser”.

La orden incluiría objetivos como los carteles mexicanos (Sinaloa, CJNG) y grupos colombianos como disidencias de las FARC, el ELN y el Tren de Aragua.