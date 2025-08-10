La primera dama de EE. UU. consigue una disculpa por vincularla a Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo pública este jueves las disculpas que le presentó el reconocido estratega demócrata James Carville, luego de que este la vinculara indirectamente con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein en su pódcast.

La controversia surgió cuando Carville insinuó una posible conexión entre Melania y el círculo de Epstein durante un episodio de su programa. Sin embargo, tras una conversación con los abogados de la primera dama, el comentarista político editó el contenido de su pódcast: modificó el título del episodio, retiró los comentarios sensacionalistas y emitió una retractación pública.

Este episodio marca otra victoria para Melania en su lucha por proteger su reputación. Recientemente, logró que el medio Daily Beast eliminara un artículo que también la asociaba con Epstein, basado en especulaciones sobre si Donald Trump la habría conocido a través de un agente de modelos relacionado con el controvertido financiero.