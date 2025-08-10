Joven universitario y trabajador municipal reportado como desaparecido es localizado en un barranco

El cuerpo sin vida de César Rodrigo López Arreaga, reportado como desaparecido desde el pasado jueves, fue encontrado este sábado en un río de la ruta hacia El Fiscal, en Palencia.

César Rodrigo López Arreaga. Universitario. (Foto: Redes sociales)

César Rodrigo López Arreaga. Fue localizado en las aguas de un río. (Foto: Redes sociales)

La búsqueda culminó cuando Bomberos Voluntarios localizaron primero una motocicleta negra al realizar un peligroso descenso de 40 metros en un barranco, para luego descubrir el cuerpo del hombre en las aguas del río.

Los socorristas lograron recuperar el cuerpo y lo trasladaron a la superficie, donde se realizaron los trámites correspondientes. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte, mientras sus familiares, que habían perdido contacto con él la semana pasada, reciben el apoyo de las instituciones correspondientes.