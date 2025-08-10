Noticias

En esta tarde de sábado se registra lluvia y un sismo sensible en el territorio nacional

Según el reporte, la intensidad fue “moderado”. Estos son los detalles.

Según el Insivumeh, la madrugada de este domingo se reportaron tres sismos sensibles con epicentro en Escuintla y territorio de El Salvador. Foto: Archivo.
Sismo. Su ubicación fue a 31 kilómetros de Champerico, con región epicentral en el océano Pacífico.
Por Publinews

Hace algunos minutos se registró un sismo sensible en el territorio nacional, a eso de las 14:40 horas la aplicación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reportó que fue de magnitud 5.2.

PUBLICIDAD

Su ubicación fue a 31 kilómetros de Champerico, con región epicentral en el océano Pacífico.

Según el reporte, la intensidad fue “moderado”, con una latitud de 13.58 y longitud de -92.52. El INSIVUMEH ha desarrollado esta aplicación que notifica a los usuarios la presencia de actividad sísmica, con el fin de resguardar la vida de las personas.

Así mismo, también se ha registrado lluvia en algunos puntos del territorio nacional, por lo que las autoridades hacen un llamado para que las personas tomen sus precauciones.

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último