En esta tarde de sábado se registra lluvia y un sismo sensible en el territorio nacional

Su ubicación fue a 31 kilómetros de Champerico, con región epicentral en el océano Pacífico.

Hace algunos minutos se registró un sismo sensible en el territorio nacional, a eso de las 14:40 horas la aplicación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reportó que fue de magnitud 5.2.

Según el reporte, la intensidad fue “moderado”, con una latitud de 13.58 y longitud de -92.52. El INSIVUMEH ha desarrollado esta aplicación que notifica a los usuarios la presencia de actividad sísmica, con el fin de resguardar la vida de las personas.

Así mismo, también se ha registrado lluvia en algunos puntos del territorio nacional, por lo que las autoridades hacen un llamado para que las personas tomen sus precauciones.