Conductor de un camión desaparece junto a su vehículo y piden ayuda para dar con su paradero

En redes sociales se ha alertado sobre la desaparición del conductor de un camión y su vehículo cuando se dirigía de Amatitlán hacia Nebaj en Quiché.

Según las publicaciones, fue visto por última vez el viernes 8 de agosto a las 23:00 horas, por lo que medios locales han difundido la información para obtener detalles de lo sucedido.

El camión corresponde a la marca Freightliner blanco, de 10 toneladas, con placas C-113BXQ. Hasta el momento no se ha brindado información del nombre del conductor ni de su edad.