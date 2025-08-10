Adolescente dispara un arma de fuego en su colegio en Petén

Un estudiante de 14 años fue arrestado este jueves luego de ser sorprendido con una pistola, una tolva y 16 municiones dentro de su colegio en Petén, según confirmaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió cuando el menor disparó al aire dentro del centro educativo, provocando pánico entre estudiantes, docentes y vecinos del sector. Rápidamente, las autoridades fueron alertadas y lograron asegurar al adolescente antes de que ocurriera una tragedia mayor.

Actualmente, la Policía Nacional Civil (PNC) investiga cómo el joven logró introducir el arma al colegio y los motivos detrás de su accionar.