VIDEOS. Voraces incendios consumen California

California enfrenta una nueva crisis de incendios forestales, con miles de evacuados y múltiples focos activos que avanzan sin control debido a las altas temperaturas, la sequía extrema y los terrenos escarpados.

En el condado de Ventura, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para 4,200 residentes y 1,400 instalaciones, mientras que otras 12,500 personas están en alerta por la rápida expansión de las llamas. El Departamento de Bomberos describió la situación como “muy dinámica”, agravada por la combinación de calor extremo, vegetación seca y vientos erráticos.

Uno de los incendios más devastadores arrasa el bosque nacional Los Padres, en el centro de California, convirtiéndose en el mayor del año en el estado. Las llamas ya han consumido 399 km² en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo, dejando al menos cuatro heridos y poniendo en riesgo cientos de viviendas.

En total, una docena de grandes incendios activos mantienen en vilo al estado, mientras una intensa ola de calor eleva aún más el riesgo para este fin de semana. Las autoridades advierten que agosto y septiembre suelen ser los meses más críticos para estos siniestros, urgiendo a la población a extremar precauciones.