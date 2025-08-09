Video: tortuga gigante desova en playa de Guatemala

La noche del jueves se registró un evento poco común y de gran valor ambiental en la playa de la Aldea El Hawaii, Chiquimulilla, Santa Rosa, cuando una tortuga marina baule (Dermochelys coriacea) realizó su proceso de desove.

Personal técnico marino costero del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la organización ARCAS acudió al lugar para recolectar los huevos y llevarlos posteriormente en un tortugario autorizado, siguiendo los protocolos de conservación vigentes.

La tortuga baule es reconocida como la especie más grande que visita las playas guatemaltecas y se caracteriza por no tener un caparazón duro, sino una piel gruesa que le da su nombre en inglés: leatherback turtle. Su huella es inconfundible, con un ancho de entre 150 y 230 centímetros, y durante la anidación, pone huevos fértiles acompañados de otros más pequeños e infértiles.

🛑 Conservación obligatoria

A diferencia de otras especies como la tortuga parlama (Lepidochelys olivacea), que permite una cuota de conservación del 20% del total de huevos por nido, todos los huevos de tortuga baule deben ser entregados en su totalidad a tortugarios registrados para su protección.

El desove de esta especie es irregular, y no todos los nidos llegan a eclosionar debido a factores como la falta de fecundación, aumento de temperatura o el cambio climático.

Guatemala, con 255 kilómetros de litoral en el Pacífico y 148 en el Caribe, es hogar de 5 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo, lo cual refleja la riqueza natural del país y la buena salud de sus ecosistemas marinos.

Huevos. El Conap compartió fotos del momento de la captura de los huevos. (Foto: cortesía a Publinews/Conap)

📢 Llamado a la población

Las tortugas marinas están incluidas en la Lista de Especies Amenazadas de Guatemala (LEA) y su protección está respaldada por la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto 80-2002), además de convenios internacionales como CITES y CIT.

El CONAP hace un llamado a la población: "Si se observa el desove de una tortuga marina, debe reportarse de inmediato al CONAP o al tortugario más cercano".