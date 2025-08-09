VIDEO. Político serbio sufre un derrame cerebral en televisión en vivo

El ministro de Inversión Pública de Serbia, Darko Glisic, sufrió un accidente cerebrovascular severo este martes mientras participaba en una entrevista en el canal de televisión TV Pink, según informaron medios locales.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el momento en que el político comienza a tener dificultades para hablar, con parte de su rostro visiblemente afectado. Los periodistas, al notar su malestar, le preguntaron si necesitaba ayuda, pero Glisic no pudo responder con claridad y solo pidió un momento para recuperarse.

Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó que había sufrido un grave derrame cerebral, causado por una combinación de trombo y hemorragia. Los médicos lo sometieron a una compleja operación de emergencia, que se prolongó más de lo esperado debido a su estado crítico.

Aunque la intervención se realizó a tiempo, su condición sigue siendo grave. Glisic es considerado el colaborador más cercano del presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien permanece en el hospital acompañando su evolución.