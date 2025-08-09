Video: momentos posteriores al accidente que dejó 2 muertos y 6 heridos este viernes en Villa Canales

Un video difundido en redes sociales muestra la escena de caos y consternación que se vivió este viernes en Villa Canales, luego de un accidente de tránsito que dejó como saldo dos personas fallecidas y seis heridas.

En las imágenes se observan los vehículos involucrados con la parte frontal destrozada, vecinos del área acercándose para obaservar lo ocurrido y la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para asegurar el lugar.

Una de las unidades muestra manchas de sangre, evidencia de la violencia del impacto.

El hecho se registró en el kilómetro 33 de la ruta hacia Santa Elena Barillas.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales, y las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.

