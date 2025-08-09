“Tuvimos una muy buena llamada”, Arévalo previo a su reunión con la presidenta de México

La mañana de este viernes 8 de agosto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de los preparativos para una reunión bilateral que se celebrará la próxima semana.

PUBLICIDAD

“Acabamos de tener una muy buena llamada con la presidenta @Claudiashein para preparar nuestro encuentro la siguiente semana, donde estaremos trabajando nuestras agendas comunes. El intercambio con México fortalece y une a nuestros pueblos”, publicó Arévalo en su cuenta oficial en la red social X.

Por su parte, la presidenta mexicana también compartió detalles del diálogo: “Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones“.

La reunión bilateral

Durante su conferencia matutina del jueves 7 de agosto, Sheinbaum informó que la reunión con Arévalo se llevará a cabo en el sureste de México, aunque no precisó la fecha ni los temas a tratar.

Añadió que evalúan la posibilidad de que al encuentro se sume también el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

“La próxima semana vemos al presidente de Guatemala (…) allá en el sureste. Estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver, y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también”, señaló la mandataria.

Por su parte, la Presidencia de Guatemala confirmó que la reunión se celebrará el 15 de agosto.