Tribunal Supremo Electoral Oficializa Cancelación del Partido FCN-Nación

El partido que llevó al poder a Jimmy Morales fue cancelado oficialmente. (Foto: Presidencia/Archivo)

El partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) fue cancelado de forma oficial, según se confirmó este viernes 8 de agosto por parte de la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de una publicación en el Diario de Centro América.

La decisión se fundamenta en lo establecido en el artículo 93, literal b) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regula la cancelación de organizaciones políticas que no alcanzan el porcentaje mínimo de votos o escaños requeridos en las elecciones generales.

La resolución fue emitida el 5 de junio de 2024, bajo el número SRC-R-330-2024 RJMJ/mmco, aunque su publicación oficial se realizó este jueves, 8 de agosto de 2025 bajo el modelo de un edicto.

Edicto. Este viernes 8 de agosto fue publicado el edicto en el DCA.

Un partido marcado por la controversia

Con FCN-Nación alcanzó la presidencia Jimmy Morales en 2016, pero tras finalizar su gestión, el partido fue perdiendo fuerza política, arrastrado por señalamientos de corrupción, división interna y falta de liderazgo.

En las elecciones generales de 2023, la agrupación no logró obtener los votos mínimos ni representación en el Congreso, lo que abrió la vía legal para su cancelación.

¿Qué implica la cancelación?

Con esta medida: