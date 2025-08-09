Tráiler atropella a una agente de la PMT de Villa Nueva

La agente de la PMT de Villa Nueva fue atropellada cuando estaba en su jornada laboral. (Foto con fines ilustrativos-PMT de Villa Nueva)

Una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva fue atropellada este jueves 8 de agosto por un tráiler en el sector de Bárcena.

Según los reportes preliminares, el incidente ocurrió durante la jornada de trabajo de la agente, quien fue embestida por el vehículo de transporte pesado.

Tras el hecho, fue atendida por socorristas y trasladada a un centro asistencial por una posible fractura, explicó la PMT de Villa Nueva a Publinews.

Foto: cortesía a Publinews.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la identidad de la agente. La institución tampoco brindó detalles sobre qué ocurrió con el piloto del tráiler.

Como medida preventiva, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad y las señales viales, con el objetivo de evitar hechos que puedan derivar en tragedias.