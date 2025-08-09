Tocaron la puerta y luego dispararon: niñera y niño mueren en una casa de Jutiapa

Una niñera y un menor de 4 años fueron asesinados en Jutiapa. (Foto con fines ilustrativos)

Era el mediodía del jueves 7 de agosto cuando desconocidos llegaron hasta la puerta de una vivienda ubicada en el municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa.

Según información preliminar, los sujetos ingresaron por la fuerza y dispararon contra las personas que se encontraban dentro del inmueble.

En el interior estaban una mujer y un niño de 4 años, quienes fueron atacados a balazos. Ambos murieron debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades identificaron a la mujer como Rosa Anita Gerónimo, de 36 años, quien trabajaba como niñera del menor. Hasta el momento no ha sido revelada la identidad del niño.

El Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Aunque por el momento no ha sido establecido el motivo del doble crimen. El caso ha generado repudio entre los guatemaltecos, quienes a través de redes sociales escribieron mensajes para que se haga justicia.