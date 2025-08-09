Reparación en la Calle Martí: estos son los desvíos temporales

Las autoridades confirmaron que los trabajos avanzan en un 90%. (Foto: Muniguate)

La Municipalidad de Guatemala continúa con los trabajos de reparación sobre la Calle Martí, en la zona 6 capitalina.

Según las autoridades, la obra gris concluirá pronto y en la segunda quincena de agosto se espera avanzar en la señalización.

Sin embargo, los trabajos continúan y existen cierres parciales y desvíos temporales que debes conocer.

Mapa La Municipalidad de Guatemala actualizó la información sobre los cierres. (Foto: Muniguate)

Para mantener la fluidez del tránsito en este sector clave, se han habilitado rutas alternas y carriles auxiliares, algunos de ellos reversibles en horarios específicos.

🛣️ Desvíos habilitados:

🟡 Hacía CA-9 norte: Ruta habilitada por la 16 avenida “A” , conectando con Calle Martí y luego por la 16 avenida .

Ruta habilitada por la , conectando con Calle Martí y luego por la . 🔴 Acceso a zona 6 de norte a sur: Solo se permite el ingreso por un carril auxiliar sobre la 15 avenida .

Solo se permite el ingreso por un sobre la . 🟢 Ruta reversible habilitada: Desde la 15 avenida hacia la 12 avenida “B” utilizando la 8 calle . Esta vía está disponible en horarios determinados, especialmente en horas pico.

Desde la utilizando la . Esta vía está disponible en horarios determinados, especialmente en horas pico. 🔵 Hacia la Periférico: Desde la zona 6, los conductores pueden ingresar a la reversible desde la 15 avenida .

Desde la zona 6, los conductores pueden ingresar a la reversible desde la . 🟣 Desde CA-9 hacia Calle Martí y 16 avenida: Se mantiene habilitada esta conexión para quienes vienen del norte.

Se mantiene habilitada esta conexión para quienes vienen del norte. 🟤 Carril auxiliar en 2a y 3a calle zona 6:Disponible de 5:00 a 9:00 a.m. para apoyar el flujo interno de la zona.

La zona de trabajos está claramente señalizada en el tramo central de la Calle Martí, por lo que se recomienda a los conductores respetar la señalización y seguir las rutas alternas sugeridas para evitar congestionamientos y facilitar el avance de la obra.