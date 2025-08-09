Reparación en la Calle Martí: estos son los desvíos temporales

La Municipalidad de Guatemala continúa con los trabajos de reparación sobre la Calle Martí, en la zona 6 capitalina.
Según las autoridades, la obra gris concluirá pronto y en la segunda quincena de agosto se espera avanzar en la señalización.
Sin embargo, los trabajos continúan y existen cierres parciales y desvíos temporales que debes conocer.
Para mantener la fluidez del tránsito en este sector clave, se han habilitado rutas alternas y carriles auxiliares, algunos de ellos reversibles en horarios específicos.
🛣️ Desvíos habilitados:
- 🟡 Hacía CA-9 norte: Ruta habilitada por la 16 avenida “A”, conectando con Calle Martí y luego por la 16 avenida.
- 🔴 Acceso a zona 6 de norte a sur: Solo se permite el ingreso por un carril auxiliar sobre la 15 avenida.
- 🟢 Ruta reversible habilitada:Desde la 15 avenida hacia la 12 avenida “B” utilizando la 8 calle. Esta vía está disponible en horarios determinados, especialmente en horas pico.
- 🔵 Hacia la Periférico: Desde la zona 6, los conductores pueden ingresar a la reversible desde la 15 avenida.
- 🟣 Desde CA-9 hacia Calle Martí y 16 avenida:Se mantiene habilitada esta conexión para quienes vienen del norte.
- 🟤 Carril auxiliar en 2a y 3a calle zona 6:Disponible de 5:00 a 9:00 a.m. para apoyar el flujo interno de la zona.
La zona de trabajos está claramente señalizada en el tramo central de la Calle Martí, por lo que se recomienda a los conductores respetar la señalización y seguir las rutas alternas sugeridas para evitar congestionamientos y facilitar el avance de la obra.