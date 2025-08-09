Renap llama a guatemaltecos para que se presenten a recoger más de 140 mil DPI

El Renap hace el llamado a la población para que puedan acudir a las distintas sedes a recoger su DPI. Foto: Renap.

Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), actualmente la institución cuenta con un total de 142 mil 792 Documentos Personales de Identificación (DPI), que no han sido recogidos por igual número de guatemaltecos en todo el país.

Los departamentos con mayor número de personas pendientes de recoger su DPI son:

Guatemala, 57 mil 322

Huehuetenango, 10 mil 482

San Marcos, 8 mil 552

Alta Verapaz, 7 mil 763

Escuintla, 7 mil 423

Renap. El Renap comparte el listado de la cantidad de DPI que no han sido recogidos, por departamento. Fuente: Renap.

En ese sentido, la entidad recordó la importancia de que los ciudadanos cuenten con este documento, no solo para poder identificarse, sino porque es el único autorizado para realizar diferentes trámites de trabajo, estudios, becas, servicios de salud, en el sistema bancario, entre otros.

