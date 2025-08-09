Renap llama a guatemaltecos para que se presenten a recoger más de 140 mil DPI

Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), actualmente la institución cuenta con un total de 142 mil 792 Documentos Personales de Identificación (DPI), que no han sido recogidos por igual número de guatemaltecos en todo el país.
Los departamentos con mayor número de personas pendientes de recoger su DPI son:
- Guatemala, 57 mil 322
- Huehuetenango, 10 mil 482
- San Marcos, 8 mil 552
- Alta Verapaz, 7 mil 763
- Escuintla, 7 mil 423
En ese sentido, la entidad recordó la importancia de que los ciudadanos cuenten con este documento, no solo para poder identificarse, sino porque es el único autorizado para realizar diferentes trámites de trabajo, estudios, becas, servicios de salud, en el sistema bancario, entre otros.
