Municipalidad de Santa Catarina regula el uso de escapes modificados o ruidosos

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula busca controlar el uso de escapes ruidosos en motocicletas. Foto Archivo.

Ivania Rivera, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula, informó que los operativos buscan controlar los escapes ruidosos y mantener un entorno tranquilo para todos.

Asimismo, indicó que los agentes de PMT de ese municipio, verifican el uso del casco y placas visibles.

“Si las motocicletas tienen el escape abierto o es demasiado ruidoso, podrían recibir una sanción y hasta el retiro de la motocicleta le entramos a los buses”, refirió la vocera de la PMT.

En ese sentido, la Municipalidad de Santa Catarina publicó en sus redes sociales, que luego de trabajar en la regulación de los buses e imponer sanciones, ahora se busca ordenar también el uso de escapes modificados o ruidosos en las motocicletas.

Vecinos indican que el ruido que emiten los buses, así como las motocicletas provocan también contaminación ambiental, por lo que resaltaron la importancia de llevar a cabo los operativos en el municipio.

