Indignación en Perú por el video de un alcalde golpeando a su pareja

El alcalde de Medio Mundo, distrito de Végueta (Perú), Diego Cadillo Crisóstomo, fue detenido esta semana tras agredir violentamente a su pareja, D. H. V., de 34 años, en un caso que ha conmocionado al país. La Fiscalía de la Nación solicitó nueve meses de prisión preventiva para el funcionario, acusado de tentativa de feminicidio, luego de revisar las imágenes de videovigilancia que captaron el ataque.

El video, difundido en redes sociales, muestra cómo Cadillo golpeó repetidamente a la mujer el lunes pasado en su vivienda de Huaura, hasta derribarla sobre un mueble. Según la Fiscalía, el alcalde habría llegado en estado de ebriedad, inició una discusión y luego la agredió con puñetazos y rodillazos en diversas partes del cuerpo.

La víctima, que sufrió heridas, fue auxiliada por vecinos. Las autoridades han asegurado que no permitirán la impunidad. “No vamos a permitir que este hecho quede impune”, declaró la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, quien se trasladó a Huaura para seguir el caso.