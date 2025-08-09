Noticias

Identifican a víctimas del accidente en Villa Canales este viernes

El hecho se registró durante la madrugada de este viernes 8 de agosto.

.
Villa Canales. El hecho dejó 2 fallecidos y seis muertos. (Foto: PMT Villa Canales)
Por Gustavo E. Méndez

Las autoridades investigan el accidente que dejó dos muertos y seis heridos este viernes en Villa Canales.

Los Bomberos Voluntarios identificaron a las personas tras el hecho que causó conmoción.

Los fallecidos fueron identificados como:

  • Santos Ismael Paredes Ruiz, de 39 años.
  • Pedro Martínez, de 43 años.

En cuanto a los heridos, seis fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios:

  • José Eduardo Juárez Zona, de 23 años.
  • Laura Cuque, de 22 años.
  • José Eduardo Mucxin, de 26 años.
  • Pedro Víctor Chávez, de 48 años.

Mientras que al Hospital de Villa Nueva fueron llevados:

  • María Isabel Mazariegos Jiménez, de 47 años.
  • Sandra Lorena Hernández, de 24 años.
  • Una mujer no identificada.

El accidente involucró a dos vehículos y provocó una escena de emergencia en la que vecinos y cuerpos de socorro trabajaron para auxiliar a las víctimas. El caso continúa bajo investigación para esclarecer las causas del hecho.

