Identifican a víctimas del accidente en Villa Canales este viernes

Las autoridades investigan el accidente que dejó dos muertos y seis heridos este viernes en Villa Canales.
Los Bomberos Voluntarios identificaron a las personas tras el hecho que causó conmoción.
Los fallecidos fueron identificados como:
- Santos Ismael Paredes Ruiz, de 39 años.
- Pedro Martínez, de 43 años.
En cuanto a los heridos, seis fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios:
- José Eduardo Juárez Zona, de 23 años.
- Laura Cuque, de 22 años.
- José Eduardo Mucxin, de 26 años.
- Pedro Víctor Chávez, de 48 años.
Mientras que al Hospital de Villa Nueva fueron llevados:
- María Isabel Mazariegos Jiménez, de 47 años.
- Sandra Lorena Hernández, de 24 años.
- Una mujer no identificada.
El accidente involucró a dos vehículos y provocó una escena de emergencia en la que vecinos y cuerpos de socorro trabajaron para auxiliar a las víctimas. El caso continúa bajo investigación para esclarecer las causas del hecho.