Identifican a víctimas del accidente en Villa Canales este viernes

Las autoridades investigan el accidente que dejó dos muertos y seis heridos este viernes en Villa Canales.

PUBLICIDAD

Los Bomberos Voluntarios identificaron a las personas tras el hecho que causó conmoción.

Los fallecidos fueron identificados como:

Santos Ismael Paredes Ruiz , de 39 años.

, de 39 años. Pedro Martínez, de 43 años.

En cuanto a los heridos, seis fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios:

José Eduardo Juárez Zona , de 23 años.

, de 23 años. Laura Cuque , de 22 años.

, de 22 años. José Eduardo Mucxin , de 26 años.

, de 26 años. Pedro Víctor Chávez, de 48 años.

Mientras que al Hospital de Villa Nueva fueron llevados:

María Isabel Mazariegos Jiménez , de 47 años.

, de 47 años. Sandra Lorena Hernández , de 24 años.

, de 24 años. Una mujer no identificada.

El accidente involucró a dos vehículos y provocó una escena de emergencia en la que vecinos y cuerpos de socorro trabajaron para auxiliar a las víctimas. El caso continúa bajo investigación para esclarecer las causas del hecho.