Hospital de Amatitlán habilita servicios de cirugía, medicina interna y ginecología

Debido al evento sísmico registrado en julio pasado, se instalan módulos temporales en el Hospital de Amatitlán. Foto: Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud informó que el Hospital de Amatitlán abrió los servicios de cirugía, medicina interna y ginecología, entre otros, tras el avance en la instalación de módulos temporales en el centro asistencial.

PUBLICIDAD

Además, dio a conocer que avanza en la instalación de infraestructura modular como parte del plan de contingencia ante las limitaciones actuales.

En ese sentido, dos módulos ya están listos y se construye un tercero para ampliar la capacidad de atención. Paralelamente, se realizan mejoras internas dentro del hospital.

Según el ministerio, a pesar de los trabajos, continúan funcionando servicios esenciales como emergencias de cirugía, medicina interna, traumatología, ginecología, obstetricia, laboratorio y cocina, asegurando la atención a la población.

En el centro hospitalario se colocan módulos temporales, luego que los sismos dañaron su infraestructura.

Los trabajos se realizan en coordinación con la catera, la Unidad de Construcción de Edificos del Estado, Ministerio de Comunicaciones y Municipalidad de Amatitlán.

Lee también: Renap llama a guatemaltecos para que se presenten a recoger más de 140 mil DPI