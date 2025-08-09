Guatemala contará con 12 sedes para la celebración de los Juegos Centroamericanos 2025

El pasado 6 de agosto, Balami, la mascota de los los Juegos Centroamericanos, Balami visitó la Federación Nacional de Tenis de Mesa. Foto: COG.

Con el lema “Unidos por el deporte”, la edición de estos juegos contará con 42 disciplinas deportivas y la participación de los mejores atletas de la región.

PUBLICIDAD

Según la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, las competencias programadas se realizarán en diferentes sedes de la ciudad de Guatemala y algunas en los departamentos.

Por ello, la Organización Deportiva Centroamericana, informó junto al Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos 2025 que, los departamentos donde habrá actividad deportiva son: Guatemala, Quetzaltenango, Santa Rosa, Sacatepéquez, Escuintla, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Totonicapán, Huehuetenango, Jalapa y Chiquimula, así como en los municipios de Amatitlán y Mixco.

El pasado miércoles, la mascota de los Juegos Centroamericanos, Balami, visitó la Federación Nacional de Tenis de Mesa y copartió con varios de los atletas seleccionados en esta disciplina.

Lee también: