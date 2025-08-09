Graban asaltantes en el Barrio La Recolección, zona 1

Un video muestra el momento del asalto en el Bario La Recolección. (Foto: captura video)

Vecinos del Barrio La Recolección, en la zona 1 capitalina, denunciaron un asalto ocurrido en la 5ª calle y 3ª avenida, frente al parque Santa Catalina.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las grabaciones, individuos irrumpieron en un comedor y una óptica, despojando a los clientes de sus pertenencias.

Los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas, lo que facilitó su rápida huida del lugar.

El hecho quedó grabado en video, material que ya circula en redes sociales y que podría ser clave para que las autoridades logren identificar a los responsables.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que se encuentra en la búsqueda de los sujetos que realizaron el asalto y además, se coordinan con los vecinos del área para recabar más imágenes del hecho.