Fue ataque directo: esto dicen las autoridades del crimen de catedrático del la Usac de Petén

El docente universitario fue atacado cuando salía de impartir clases. (Foto: redes sociales)

El crimen contra el catedrático universitario Roberto Hernández fue un ataque directo, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) a Publinews.

El hecho ocurrió la noche del jueves 7 de agosto, en cercanías del Centro Universitario de Petén (Cudep), cuando la víctima salía de impartir clases.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque se registró a eso de las 20:30 horas, mientras Hernández, de 36 años, se encontraba dentro de su picop placas P 927LKZ.

Foto: cortesía de la PNC a Publinews.

Según la PNC, individuos desconocidos a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon. Posteriormente, huyeron con rumbo ignorado, según refirieron testigos en el lugar.

Foto: redes sociales.

Al momento del ataque, en el sector se reportaba fuerte lluvia, lo cual fue señalado por las autoridades como parte de las condiciones bajo las cuales ocurrió el hecho.

La escena del crimen fue acordonada por agentes de la PNC y del Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes.

En imágenes difundidas por medios locales, se observó el área resguardada por las autoridades.

Foto: cortesía a Publinews.

Hernández impartía clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Cudep, en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Además de su labor como docente, también tuvo experiencia en el sector público, ya que en el pasado trabajó en la Municipalidad de San Benito.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una hipótesis oficial sobre el motivo del ataque. El caso permanece bajo investigación.