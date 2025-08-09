Disparan frente a club nocturno en zona 9 y terminan capturados

Dos hombres fueron capturados en zona 9 tras disparar frente a club nocturno (Foto: ilustrativa-iStock)

Dos hombres fueron capturados la noche del jueves 7 de agosto cuando presuntamente realizaban disparos contra un centro nocturno ubicado en la 14.ª calle y 5.ª avenida de la zona 9 capitalina.

PUBLICIDAD

Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC) a Publinews, los detenidos fueron identificados como Gabriel “N” y Edwuar “N”.

Foto: Juan Víctor Castillo

Ambos se movilizaban en un vehículo azul al momento del ataque. Se presume que habían salido del club nocturno. Sin embargo, las investigaciones continúan.

En el lugar no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales. De acuerdo con los agentes, a los capturados se les incautó un arma de fuego.

Las autoridades continúan investigando para establecer las causas del ataque.