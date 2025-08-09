Capturan a pandillero salvadoreño que dirigía una banda criminal

El Ministerio Público informó este viernes 8 de agosto que un operativo de la Unidad Especializada Contra el Delito de Extorsión, dejó como resultado la captura de varios individuos vinculados a estructuras criminales, siendo uno de ellos, uno de los pandilleros más buscados.

PUBLICIDAD

Se trata de Bladimir Ernesto Pérez Ramos, quien fue ubicado, detenido y posteriormente expulsado del país, según el ente investigador.

Durante el operativo también se logró la aprehensión de ocho presuntos pandilleros, cuatro integrantes de la clica Vatos Locos de la Mara Salvatrucha, y cuatro miembros de la clica Solo para Locos, del Barrio 18.

Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, cinco cargadores, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, 117 bolsas con marihuana, ocho colmillos con cocaína y dos cuadernos con registros de cobros extorsivos, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

En el operativo fue rescatado un niño de 7 años, quien fue puesto bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación