Balacera en el interior de una venta de ceviches deja una persona fallecida en Mixco

La víctima quedó fallecida en el interior de una venta de ceviches. Foto: CBM

El Cuerpo de Bomberos Municipales informaron que, la tarde de este 8 de agosto, fue reportado un ataque armado en la 7a Calle y 3a Avenida de la Colonia Belén zona 7 de Mixco.

De acuerdo con los paramédicos, tras ser alertados y llegar al lugar, localizaron a un hombre de 28 años, quien al evaluarlo, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos de bala.

La víctima quedó fallecida en el interior de la venta de ceviches en el referido lugar.

Los cuerpos de socorro dieron aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil para las diligencias correspondientes.