Asume nuevo director de Renovación I tras escándalo del dinero hallado al “Diabólico”

El hallazgo del dinero se registró esta semana tras el traslado de reos de alta peligrosidad. (Foto: Mingob)

Las autoridades del Ministerio de Gobernación destituyeron al director de la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, tras encontrarse múltiples anomalías en el cumplimiento de protocolos de control y seguridad.

El director removido fue Salvador Ramírez. En su lugar fue nombrado Jerónimo Antonio Barrera, mientras la Subdirección de Inspectoría General elabora un informe para iniciar una investigación administrativa.

La destitución se produjo luego de que en una inspección se localizaran grandes sumas de dinero y dispositivos no permitidos en poder de internos:

Se incautaron Q193,520 en efectivo al líder de la Mara Salvatrucha, alias “El Diabólico”, quien intentó deshacerse del dinero lanzándolo al suelo al notar la presencia de los revisores.

También se descubrieron cuatro teléfonos celulares en poder de líderes de la pandilla Barrio 18, presuntamente utilizados para coordinar acciones delictivas desde el interior del penal.