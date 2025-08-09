Acusados en el caso Melissa Palacios podrían aceptar su culpabilidad el 2 de septiembre

El próximo mes será clave una audiencia ya que se definirá el rumbo del caso. (Foto: Archivo/Publinews)

El Juzgado de Mayor Riesgo “C” programó para el próximo 2 de septiembre la audiencia intermedia en el caso por la muerte violenta de Melissa Palacios, ocurrida en julio de 2021 en Zacapa.

Durante la audiencia, se prevé que los sindicados María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle tengan la oportunidad de aceptar su culpabilidad mediante un procedimiento especial de aceptación de cargos, figura que permite una reducción de condena si el acusado reconoce su responsabilidad penal.

La jueza Carol Yesenia Berganza decidirá si acepta o no dicha solicitud, en caso los procesados opten formalmente por esa vía.

El caso ha estado rodeado de retrasos, cambios judiciales y cuestionamientos por la exclusión de pruebas clave, lo que ha generado frustración entre los familiares de la víctima y organizaciones que claman por justicia.

Ese mismo día estaba prevista la etapa intermedia, la cual no sería si en la audiencia la judicatura toma en cuenta la aceptación de cargos.

Al reconocer los hechos, los acusados se enfrentarán a una pena menor e incluso evitar cárcel.

📌 Línea de tiempo del caso Melissa Palacios