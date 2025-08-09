Acusados en el caso Melissa Palacios podrían aceptar su culpabilidad el 2 de septiembre

El Juzgado de Mayor Riesgo “C” programó para el próximo 2 de septiembre la audiencia intermedia en el caso por la muerte violenta de Melissa Palacios, ocurrida en julio de 2021 en Zacapa.
Durante la audiencia, se prevé que los sindicados María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle tengan la oportunidad de aceptar su culpabilidad mediante un procedimiento especial de aceptación de cargos, figura que permite una reducción de condena si el acusado reconoce su responsabilidad penal.
La jueza Carol Yesenia Berganza decidirá si acepta o no dicha solicitud, en caso los procesados opten formalmente por esa vía.
El caso ha estado rodeado de retrasos, cambios judiciales y cuestionamientos por la exclusión de pruebas clave, lo que ha generado frustración entre los familiares de la víctima y organizaciones que claman por justicia.
Ese mismo día estaba prevista la etapa intermedia, la cual no sería si en la audiencia la judicatura toma en cuenta la aceptación de cargos.
Al reconocer los hechos, los acusados se enfrentarán a una pena menor e incluso evitar cárcel.
📌 Línea de tiempo del caso Melissa Palacios
- 4 de julio de 2021: Melissa Palacios, de 21 años, desaparece en San Jorge, Zacapa.
- 5 de julio de 2021: Su cuerpo es localizado en un terreno boscoso en Río Hondo, Zacapa. Presentaba signos de violencia.
- Agosto de 2021: Son capturados María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín. Se les señala inicialmente por secuestro y asesinato.
- Septiembre de 2021: Se reformulan los cargos: homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio.
- 2022–2024: El caso se estanca por recusaciones, cambios de jueces y exclusión de pruebas como chats y audios.
- Junio de 2025: La Cámara Penal traslada el expediente al Juzgado de Mayor Riesgo “C” en la capital, por razones de seguridad y garantías procesales.
- Julio de 2025: La jueza Carol Yesenia Berganza asume el caso y fija fecha para la audiencia intermedia.
- 📅 2 de septiembre de 2025: Audiencia clave donde podría definirse si los acusados aceptan cargos y si el caso va a juicio.