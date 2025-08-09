Abuelos son capturados por inscribir a su nieto como hijo en el Renap

Una pareja de abuelos fue capturada tras inscribir a su nieto como hijo en el Renap. (Foto con fines iluestrativos-123RF)

Una pareja de adultos mayores fue detenida en Santa Cruz del Quiché, Quiché, señalada de haber inscrito de forma irregular a su nieto como si fuera su hijo biológico.

Según información que la Policía Nacional Civil (PNC) trasladó a Publinews, los detenidos fueron identificados como Francisco “N”, de 63 años, y Benita “N”, de 65, quienes eran requeridos por un juzgado local desde el pasado 10 de julio. La orden de captura fue emitida por los delitos de supresión y alteración del estado civil, así como falsedad ideológica.

De acuerdo con el expediente, los hechos se remontan al año 2016, cuando la pareja acudió al Registro Nacional de las Personas (Renap) y registró a su nieto como hijo propio, ocultando la verdadera relación familiar.

La acción fue descubierta durante un proceso de verificación legal, lo que derivó en la investigación penal.

La detención se realizó el jueves 7 de agosto.

El caso continúa en seguimiento por parte del sistema de justicia.