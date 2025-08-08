VIDEOS. Así fueron los brutales enfrentamientos en concierto de grupo de cumbia argentina

El esperado concierto de la banda argentina Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá terminó en caos y violencia durante la noche del 6 de agosto, dejando un saldo de un fallecido, múltiples heridos y escenas de pánico que conmocionaron a la capital colombiana.

Antes de que comenzara el espectáculo, grupos de asistentes se enfrentaron con cuchillos y vandalizaron partes del recinto. Aunque las causas exactas se desconocen, se especula que los disturbios estarían relacionados con rivalidades entre barras bravas, ya que muchos de los involucrados eran seguidores de distintos equipos de fútbol.

En videos virales, se observa a una mujer, identificada en redes como Liceth Martínez Peláez, atacando con un cuchillo a varias personas. Según usuarios, sería seguidora de Millonarios FC, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad ni detenido a los responsables.

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, de la Policía Metropolitana, confirmó que el operativo de seguridad fue desbordado y que hubo que intervenir con unidades especializadas. “Reportamos cinco heridos por arma blanca, atendidos en centros médicos”, declaró.

Mientras tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán lamentó la muerte de una persona que, según informes preliminares, habría sido atropellada en medio del caos.

La administración del Movistar Arena suspendió el concierto para garantizar la seguridad del público y colaboradores. En un comunicado, expresaron su “profundo pesar” por los hechos y aseguraron cooperar con las investigaciones.