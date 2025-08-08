VIDEO. Parapentista desaparece misteriosamente entre las nubes y meses después encuentran su cadáver

La angustiosa espera terminó para la familia de Luis Adriano Sanabria, el parapentista y policía pensionado de 58 años que desapareció el 25 de mayo tras ser absorbido por las nubes durante un vuelo en Villavicencio, Meta.

El pasado 2 de agosto, su cuerpo fue encontrado en el río Guamal, a 40 km de donde despegó. Según la Gobernación del Meta, los restos óseos fueron identificados dos días después por Medicina Legal, confirmando así el fatal desenlace.

En un video desgarrador difundido en redes, se ve a Sanabria volando con normalidad antes de que una corriente de aire nubosa lo atrapase. Su esposa, Angie Moreno, recordó que ese día él no quería ir, pero un compañero lo convenció. “Estaba acostado, con pereza, pero al final se fue… y no regresó”, relató con dolor.

Autoridades y voluntarios rindieron homenaje a Sanabria, destacando los esfuerzos de búsqueda en Acacías, Guamal y Villavicencio. La Gobernación envió condolencias a la familia: “Dispusimos todos los recursos posibles. Elevamos oraciones por su eterno descanso”.