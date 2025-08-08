Video: Conductores de transporte pesado se quedan varados tras acalorada discusión en Ruta al Atlántico

En redes sociales se ha compartido un video en el que dos conductores de transporte pesado discuten en plena vía, interrumpiendo la circulación sobre la Ruta al Atlántico, a la altura del Centro Comercial Metro Norte en la zona 18.

PUBLICIDAD

En las imágenes se observan como uno de los conductores atravesó el vehículo de transporte pesado, y con un palo amenaza al otro, mientras los vehículos bocinan generado caos en el sector.

Se desconoce la razón que originó la discusión, sin embargo, mantuvo detenido el tráfico por varios minutos.